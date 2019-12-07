Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одиночний пікет Грети у Стокгольмі, Швеція, 30 листопада 2018 року Фото: EPA-EFE/HANNA FRANZEN

Тунберг нагородили за ініціювання руху Fridays for Future

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг отримала нагороду «За правильний спосіб життя» (Right Livelihood Award), яку вручають за сприяння правам людини. Її неофіційно називають «альтернативною Нобелівською премією».

Тунберг нагородили за ініціювання руху Fridays for Future — глобального молодіжного руху проти глобального потепління.

Вона не змогла бути присутньою на церемонії нагородження в столиці Швеції Стокгольмі, оскільки саме в цей час добиралася до місця проведення Кліматичної конференції ООН.

Окрім шведської екоактивістки, премію також отримали:

китайська юристка Гуо Яньмей — за боротьбу за права жінок у Китаї;

правозахисниця із Західної Сахари Амінатоу Гайдар — за сприяння ненасильницькому руху за незалежність країни від Мароко;

Даві Копенава з Бразилії — за захист лісів Амазонії.

Кожній з переможниць вручили грошовий приз у розмірі 1 млн шведських крон (майже 2,5 млн гривень) і статуетку з металу, переплавленого з центральноамериканської зброї, що потрапила під конверсію.

Премію «За правильний спосіб життя» заснував німецько-шведський філантроп Якоб фон Екскул. Її вручають щорічно з 1980 року для «вшанування й підтримки тих, хто пропонує практичні та взірцеві відповіді на найбільш нагальні виклики сьогодення».

На початку листопада міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадрид.

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.