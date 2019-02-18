  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Швейцарії зійшов з рейок потяг з Берліна

    • Розсилка
    У Швейцарії зійшов з рейок потяг з Берліна

    В момент інциденту в поїзді знаходилися близько 240 осіб

    Недалеко від вокзалу швейцарського міста Базель зійшов з рейок швидкісний потяг ICE (Intercity-Express), який прямував з Берліна в курортне місто Інтерлакен.

    Про це повідомляється на сайті залізниць Швейцарії.

    Відзначається, що в момент інциденту в поїзді знаходилися близько 240 осіб. Після аварії всіх пасажирів евакуювали, ніхто з них не поранений.

    Про причини сходу поїзда з рейок на сайті не повідомляється.

    Нагадаємо, 9 лютого в Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали. 

    Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон. 

    Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.

    Читайте також
    Німеччина Швейцарія потяг місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ