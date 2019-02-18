У Швейцарії зійшов з рейок потяг з Берліна



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В момент інциденту в поїзді знаходилися близько 240 осіб

Недалеко від вокзалу швейцарського міста Базель зійшов з рейок швидкісний потяг ICE (Intercity-Express), який прямував з Берліна в курортне місто Інтерлакен.

Про це повідомляється на сайті залізниць Швейцарії.

Відзначається, що в момент інциденту в поїзді знаходилися близько 240 осіб. Після аварії всіх пасажирів евакуювали, ніхто з них не поранений.

Про причини сходу поїзда з рейок на сайті не повідомляється.

Нагадаємо, 9 лютого в Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали.

Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон.

Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.