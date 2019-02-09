В Іспанії зіштовхнулися два пасажирські потяги, близько сотні постраждалих



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В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 - в задовільному, ще 76 - отримали незначні травми

Наразі невідомо, чому потяги опинилися на одній колі

В Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали. Про це повідомляє CCMA.

Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон.

Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.

Наразі невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.

S'enduen amb un altre tren els ferits que no han pogut evacuar ni sortir pel seu propi peu #castellgali pic.twitter.com/Acz9OPAo3g — Nati Adell (@Natiadell) 8 февраля 2019 г.

В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 - в задовільному, ще 76 - отримали незначні травми.

20 листопада 2018 р. в Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг. Тоді теж одна людина загинула, а кількість тих, хто отримав пошкодження, сягала 41 особи.