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    У світі

    В Іспанії зіштовхнулися два пасажирські потяги, близько сотні постраждалих

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    В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 - в задовільному, ще 76 - отримали незначні травми - В Іспанії зіштовхнулися два пасажирські потяги, близько сотні постраждалих
    В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 - в задовільному, ще 76 - отримали незначні травми

    Наразі невідомо, чому потяги опинилися на одній колі

    В Іспанії поблизу Барселони зіштовхнулися два пасажирські потяги. У результаті одна людина загинула, ще близько сотні постраждали. Про це повідомляє CCMA

    Приміські потяги зіткнулися «лоб у лоб» на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса, на північний захід від Барселон. 

    Один із них прямував до Барселони, а інший до Манреси.

    Наразі невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.

    В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 - в задовільному, ще 76 - отримали незначні травми.

    20 листопада 2018 р. в Іспанії зійшов з рейок пасажирський потяг. Тоді теж одна людина загинула, а кількість тих, хто отримав пошкодження, сягала 41 особи.

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