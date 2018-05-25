У Сирії військовий аеродром піддався ракетній атаці

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У Дамаску стверджують, що атака була відбита силами ППО

Аеродром в сирійській провінції Хомс сьогодні ввечері, 24 травня, зазнав ракетної атаки. Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA.

Повідомляється, що військовий аеродром в провінції Хомс у центральній частині країни піддався ракетній атаці. При цьому в Дамаску стверджують, що вона була відбита силами ППО.

Про те, хто обстріляв аеродром, контрольований урядовою армією Сирії, не повідомляється.