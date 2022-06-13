У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський

«Російські генерали розглядають своїх людей як гарматне мʼясо»

Ключова тактична мета окупантів на Донбасі не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Про це говорив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 червня.

«Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки», – сказав Зеленський.

На думку глави держави, це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тис. своїх втрачених військових.

«У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали», – наголосив він.

Нагадаємо, два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане.

Як відомо, у Сєвєродонецьку українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія.

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