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    Новини

    У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський

    Окупанти пробують залучити резерви для бої за Донбас - У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський
    Окупанти пробують залучити резерви для бої за Донбас
    фото: Генштаб

    «Російські генерали розглядають своїх людей як гарматне мʼясо»

    Ключова тактична мета окупантів на Донбасі не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Про це говорив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 12 червня.

    «Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки», – сказав Зеленський.

    На думку глави держави, це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тис. своїх втрачених військових.

    «У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали», – наголосив він.

    Нагадаємо, два з трьох мостів до Сєвєродонецька підірвано, місто може бути відрізане.

    Як відомо, у Сєвєродонецьку українці перемагають у вуличних боях, але місто нищить ворожа артилерія.

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    Теги: росія окупанти Донбас армія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    У Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський