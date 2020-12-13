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    У скандальному «Укрбуді» заявили, що основні проблеми з недобудовами вирішені

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    Олег Майборода розповів, на яких умовах &laquo;Київміськбуду&raquo; переходили ці об'єкти - У скандальному «Укрбуді» заявили, що основні проблеми з недобудовами вирішені
    Олег Майборода розповів, на яких умовах «Київміськбуду» переходили ці об'єкти
    Фото: Mind

    Недобудовані ЖК рятує «Київміськбуд»

    Генеральний директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода розповів про недобудови житлових комплексів та як їх рятує «Київміськбуд».

    В інтерв’ю «Главкому» чиновник зазначив, що незалежний аудит, проведений вже «Київміськбудом», показав, що на добудову не вистачає майже 2 млрд грн.

    «На сьогодні можна сказати, що процес завершений. Залишилася пара об'єктів, де просто потрібен час. Один – у процедурі санації, по другому – Міноборони потрібно переоформити земельну ділянку. На всіх об'єктах йдуть будівельні роботи, кілька введено в експлуатацію, отримані адреси», – зазначив він.

    Крім того, Майборода розповів, на яких умовах «Київміськбуду» переходили ці об'єкти.

    «Київміськбуд» взяв на себе частково функції замовника, і з моменту прийняття ним об'єктів фінансування будівництво і введення їх в експлуатацію – їхнє завдання. Всі об’єкти переходили пакетом, інакше їх неможливо добудувати. З тих об’єктів, які є у плюсі, після завершення будівництва прибуток піде на добудову об'єктів з мінусовим балансом. Плюс зустрічні продажі ще не реалізованого житла. Тільки так можна буде збалансувати і вирівняти загальний мінус, щоб добудувати всі об'єкти», – пояснив він.

    Також, Майборода поділився, які ЖК є найбільш проблемними і навпаки.

    «Складнощів було багато. Про них Ігор Кушнір, президент «Київміськбуду», вже, напевно, книгу може написати, і у нього треба питати подробиці. Він тепер – перший у країні спец по реанімації недобудов. Основні проблеми вирішені, комплекси будуються. Якщо ніхто не буде заважати, люди будуть з квартирами», – каже директор компанії.

    Нагадаємо, що «Київміськбуд» уже взяв на баланс 16 недобудов «Укрбуду».

    Наприкінці червня «Київміськбуд» увів в експлуатацію три житлові комплекси «Укрбуду».

    Раніше повідомлялося, що на добудову всіх житлових комплексів «Укрбуду» не вистачає 2 млрд грн.

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    Теги: Міноборони будівництво чиновник фінансування президент аудит Укрбуд Ігор Кушнір Олег Майборода
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