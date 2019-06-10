Літак SkyUp зламався через 20 хвилин після злету



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Інформація від пасажирів про те, що літак несправний, надійшла ще вночі 8 червня

Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQG SkyUp, який авіакомпанія позиціонувала як резервний літак, зламався під час першого польоту 8 червня.

Про це повідомляє портал avianews.com.

«У SkyUp вибачилися за ситуацію, що склалася, і підтвердили повернення літака, що виконував рейс PQ 7119, з технічних причин в аеропорт вильоту», - йдеться в повідомленні.

Портал зазначає, що інформація від пасажирів про те, що літак несправний, надійшла ще вночі 8 червня.

«Для нашої авіакомпанії пріоритетом є безпека пасажирів та екіпажу. На час очікування пасажирам було надано гаряче харчування і вода. Також повторно замовлене гаряче харчування», — заявили в SkyUp.

Водночас обурені пасажири рейсу 7119 Київ-Шарм-ель-Шейх (виліт із Борисполя 08.06.19 о 01:20) писали в соцмережах, що до ранку 9 червня не могли отримати жодних пояснень, скільки їм доведеться чекати нового вильоту. А представник авіакомпанії з'явився в Борисполі тільки на 9 ранку, вже після того, як люди почали блокувати інші рейси.

Раніше повідомлялося, що восьмий літак SkyUp з реєстраційним номером UR-SQG прибув в київський аеропорт Бориспіль 7 червня.

За інформацією з українського реєстру цивільних повітряних суден, борт випущений в 1999 році, має заводський номер 30071. Раніше польоти на цьому літаку виконували китайські авіакомпанії China Southwest Airlines і Air China.