Соціологиня Бекешкіна розкритикувала «перепис Дубілета»



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Соціологиня Ірина Бекешкіна

У Бекешкіної є підозри, що частину населення було просто не враховано під час перепису

Проведене в Україні оцінювання чисельності населення України не замінить справжнього перепису.

Про це соціологиня Ірина Бекешкіна сказала у коментарі виданню «Гордон».

«Насамперед потрібно подивитися методику оцінювання чисельності населення. Питання в тому, наскільки воно дає можливість охопити все населення. Чи всіх жителів країни враховано в реєстрах, які використовували. Наприклад, можна взяти дані щодо мобільних телефонів. Так, вони є у багатьох, але не в усіх. Добре, тоді можна взяти дані з Пенсійного фонду. Але й це не дає гарантій, адже не всі, у кого немає мобільних телефонів, обов'язково є пенсіонерами. До того ж у нас чимало переселенців, зареєстрованих на старому місці проживання. Тому в мене є підозри, що частину населення було просто не враховано», – зазначила Бекешкіна.

На її думку, нинішня чисельність населення України не менше ніж 37 млн.

«За даними Держстату, населення становило майже 42 млн. Напевно, там відштовхувалися від даних, одержаних раніше. Чи реалістичний результат, який озвучено зараз, – складно сказати. Щонайменше, населення в Україні не менше ніж 37 млн. Тут питання – скільки людей не врахували?», – підкреслила Бекешкіна.

Нагадаємо, 23 січня міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції заявив, що чисельність наявного населення України складає 37,289 млн осіб.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.