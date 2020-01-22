У центрі Києва невідомі побили нардепа - ЗМІ (відео)



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У соцмережі повідомляють, що бійку спровокував Ілля Кива

Сьогодні, 22 січня, на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники втекли на двох автомобілях.

Поліція ввела у місті оперативний план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент трапився близько 12:55. За даними джерел видання, народному депутату завдали тілесних ушкоджень в кафе на вулиці Хрещатик 15/4. За цією адресою розташовані різні заклади, в тому числі Chicken Kyiv - ресторан Діми Борисова. У Chicken Kyiv заявили, що такого випадку у них сьогодні не було.

Невідомі зникли на двох автомобілях сірого кольору - Volkswagen Multivan АТ 2581 ВТ і Mercedes АА 3869 МІ. Патрульна поліція розшукує підозрюваних.

У соцмережі повідомляють, що в результаті нападу постраждав народний депутат Ілля Кива.

Також користувачі соцмережі пишуть, що бійку спровокував сам Кива.

Також з'явилося відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано бійку:

Як повідомлялося, слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох молодиків, які побили охоронця супермаркету в Києві.

Нагадаємо, інцидент трапився у листопаді минулого року в Подільському районі столиці. Тоді до правоохоронців звернувся працівник супермаркету та повідомив, що компанія молодиків побила охоронця.

За рішенням суду фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва для прийняття рішення.