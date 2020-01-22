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    У центрі Києва невідомі побили нардепа - ЗМІ (відео)

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    У центрі Києва невідомі побили нардепа - ЗМІ (відео)

    У соцмережі повідомляють, що бійку спровокував Ілля Кива

    Сьогодні, 22 січня, на Хрещатику у центрі Києві невідомі побили народного депутата. Нападники втекли на двох автомобілях.

    Поліція ввела у місті оперативний план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор.

    Інцидент трапився близько 12:55. За даними джерел видання, народному депутату завдали тілесних ушкоджень в кафе на вулиці Хрещатик 15/4. За цією адресою розташовані різні заклади, в тому числі Chicken Kyiv - ресторан Діми Борисова. У Chicken Kyiv заявили, що такого випадку у них сьогодні не було.

    Невідомі зникли на двох автомобілях сірого кольору - Volkswagen Multivan АТ 2581 ВТ і Mercedes АА 3869 МІ. Патрульна поліція розшукує підозрюваних.

    У соцмережі повідомляють, що в результаті нападу постраждав народний депутат Ілля Кива.

    Також користувачі соцмережі пишуть, що бійку спровокував сам Кива.

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    Також з'явилося відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано бійку:

    Як повідомлялося, слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох молодиків, які побили охоронця супермаркету в Києві. 

    Нагадаємо, інцидент трапився у листопаді минулого року в Подільському районі столиці. Тоді до правоохоронців звернувся працівник супермаркету та повідомив, що компанія молодиків побила охоронця. 

    За рішенням суду фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва для прийняття рішення.

    Національна поліція України Київ кримінал напад ресторан Хрещатик
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