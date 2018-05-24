У Слов’янську поліція затримала бойовика «ДНР»

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Після повернення до Слов’янська бойовика затримала поліція

Поліція Слов’янська на Донеччині затримала місцевого мешканця, який приєднався до бойовиків на початку збройного конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

За інформацією правоохоронців, 48-річний чоловік підтримував проголошення самоназваної «ДНР» і приєднався до бойовиків, розраховуючи отримати посаду у вищих ешелонах «влади».

Однак, як зазначає поліція, затриманий лише брав участь у побудові блокпостів та у вирішенні господарсько-побутових питань бойовиків.

З початком бойових дій на півночі Донеччини чоловік втік. Після повернення до Слов’янська бойовика затримала поліція.

За фактом участі затриманого у діяльності незаконних збройних формувань відкрито кримінальне провадження.