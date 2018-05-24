  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Слов’янську поліція затримала бойовика «ДНР»

    • Розсилка
    У Слов’янську поліція затримала бойовика «ДНР»

    Після повернення до Слов’янська бойовика затримала поліція

    Поліція Слов’янська на Донеччині затримала місцевого мешканця, який приєднався до бойовиків на початку збройного конфлікту на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

    За інформацією правоохоронців, 48-річний чоловік підтримував проголошення самоназваної «ДНР» і приєднався до бойовиків, розраховуючи отримати посаду у вищих ешелонах «влади».

    Однак, як зазначає поліція, затриманий лише брав участь у побудові блокпостів та у вирішенні господарсько-побутових питань бойовиків.

    З початком бойових дій на півночі Донеччини чоловік втік. Після повернення до Слов’янська бойовика затримала поліція.

    За фактом участі затриманого у діяльності незаконних збройних формувань відкрито кримінальне провадження.

    ДНР Донеччина Слов’янськ поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ