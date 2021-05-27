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    У «Слузі народу» дали відповідь, що буде з іще одним «зашквареним» київським судом

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    Печерський райсуд Києва розглядає кримінальні справи, фігурантами яких є народні депутати та інші високопосадовці - У «Слузі народу» дали відповідь, що буде з іще одним «зашквареним» київським судом
    Печерський райсуд Києва розглядає кримінальні справи, фігурантами яких є народні депутати та інші високопосадовці
    Фото з відкритих джерел

    Печерський райсуд Києва розглядає так звані vip-справи, які стосуються спорів із державними органами влади

    Влада поки не планує ліквідовувати Печерський районний суд Києва по аналогії, як це нині ініціюється у випадку з Окружним адмінсудом Києва. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив народний депутат від партії «Слуга народу» і член парламентського комітету з питань правової політики Володимир Ватрас.

    «У суспільстві склалася думка, що саме Окружний адміністративний суд Києва і Печерський районний суд Києва є «зашквареними», бо у більшості своїх випадках слухають справи, фігурантами яких є представники різних органів влади. Щодо Печерського райсуду, то по ньому наразі не стоїть питання ліквідації», – зауважив обранець.

    Ватрас додав, що ініціатива президента ліквідувати Окружний адмінсуд Києва є фактично відповіддю на запит суспільства.

    «Глава держави побачив те свавілля, яке відбувається в Окружному адміністративному суді Києва. Зокрема, про це свідчать останні рішення щодо скасування українського правопису, перейменування вулиць Києва… Ваги для можливого зловживання з боку окремих суддів ОАСК додає той факт, що цей суд розглядає так звані vip-справи, які стосуються спорів із державними органами влади. І президент розуміє, що будь-яку реформу, яку він започатковує, можна зупинити не чекаючи рішення Окружного адмінсуду, а шляхом забезпечення позову у цьому ж суді», – пояснив політик.

    Як повідомляв «Главком», 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5369, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

    В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

    19 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував президентський законопроєкт включити до порядку денного сесії парламенту. Голоси «за» дали лише депутати фракції «Слуга народу». Натомість обранці від «Батьківщини», «Голосу» і ОПЗЖ виступили проти.

    Читати також: Як «Слуги народу» планують ліквідувати одіозний столичний суд. Інтерв’ю з Володимиром Ватрасом
    Теги: Київ реформа суд Володимир Зеленський правосуддя партія Слуга народу Окружний адмінсуд
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    У «Слузі народу» дали відповідь, що буде з іще одним «зашквареним» київським судом