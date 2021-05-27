Прорив трубопроводу на Либідській. Комунальники повідомили деталі аварії

Через прорив трубопроводу на дорозі утворилося провалля

Витік води стався поблизу місця пошкодження у січні 2020 року

Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води на проїжджу частину сталося сьогодні о 12:41 на вулиці Антоновича, 17-Б в ході гідравлічних випробувань. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Аварійна бригада, яка знаходилась на чергуванні поблизу, оперативно розпочала відкачувати воду та локалізовувати витік води. Після цього триватимуть ремонтні роботи. Їх планують завершити впродовж доби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

Комунальники зазначили, що витік води стався поблизу місця пошкодження у січні 2020 року. Тоді на вулиці Антоновича, 17-Б (біля ТРЦ «Ocean Plaza») було виявлено експлуатаційне пошкодження тепломережі під час опалювального сезону. У ході проведення ремонтних робіт було замінено лише пошкоджену ділянку трубопроводу довжиною 23 м.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Антоновича, 17-Б поблизу станції метро «Либідська» прорвало трубопровід. Рух транспорту перекрито.

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.