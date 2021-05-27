Стало відомо, коли парламент візьметься за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

«В юридичних колах Окружний адмінсуд Києва сприймається, як супермаркет: кожне питання має свою ціну»

Нардеп з провладної фракції вважає, що під президентський законопроєкт знайдеться достатньо голосів

Народний депутат від партії «Слуга народу» і член парламентського комітету з питань правової політики Володимир Ватрас назвав дату включення до порядку денного питання сесії питання про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

«Я очікую, що наступного парламентського тижня (у перших числах червня – «Главком») законопроєкт №5369 буде включений до порядку денного сесії Верховної Ради. Але не ухвалений. Далі запускається законодавча процедура, що передбачає широке обговорення проєкту закону. Думаю, що більшість депутатів із «Слуги народу» підтримають законопроєкт про ліквідацію ОАСК у першому читанні», – сказав політик в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, у проміжку між першим і другим читанням народні депутати повинні напрацювати зміни, які розвантажили б судову систему допоки не запрацює новий суд на базі ОАСКу.

«В юридичних колах Окружний адмінсуд Києва сприймається, як супермаркет: кожне питання має свою ціну. На жаль, останні обшуки в адвокатів, близьких до ОАСКу, в яких вилучили готівки більше, ніж бюджети деяких міст, зайве підтвердження корупційному зв’язку… На мою думку, Володимир Зеленський адекватно відреагував на запит суспільства і запропонував парламенту розглянути законопроєкт щодо ліквідації ОАСК. Більше того це рішення попередньо підтримали наші політичні опоненти з фракцій «Голос» і «Європейської солідарності», роздаючи відповідні коментарі у ЗМІ», – наголосив нардеп Ватрас.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5369, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

19 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував президентський законопроєкт включити до порядку денного сесії парламенту. Голоси «за» дали лише депутати фракції «Слуга народу». Натомість обранці від «Батьківщини», «Голосу» і ОПЗЖ виступили проти.

Читайте також: