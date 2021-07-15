«Слуги» Гетманцев та Камельчук розповіли, чому Монастирського висунули на голову МВС

У «Слузі народу» наголосили, що цю кандидатуру обговорювали ще до того, коли Аваков продемонстрував заяву

На каналі «Україна 24» у програмі «Народ проти» відбулося обговорення кандидатури Дениса Монастирського на посаду голови МВС.

У «Слузі народу» розповіли, що цю кандидатуру обговорювали ще до того, коли Арсен Аваков продемонстрував заяву.

Депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що Денис Монастирський здобув багато досвіду у цій сфері, тому ця кандидатура є зрозумілою та обґрунтованою. Рішення Зеленського підтримали «слуги народу».

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк («Голос») нагадав про реформу поліції. «Аваков пересидів усіх міністрів, тому його відставка є закономірним явищем. Я б хотів, щоб у нас було як в Австралії, Данії, Бельгії, Німеччині, щоб до поліцейських ставилися з пошаною. Це відбудеться, якщо надалі ми будемо реформувати систему», – наголосив він.

Нардеп Данило Гетманцев від «Слуги народу» акцентував увагу на тому, що Аваков – та людина, яка «врятувала країну»: «Він здійснив реформу поліції. А з Монастирським я пройшов важкий шлях, за цю людину можу ручатися особисто. Це та людина, яка може виконувати завдання надскладного рівня. Ми можемо продовжити найкраще, що зробив Аваков».

Також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в етері телеканалу «Україна 24» розповів, чим займеться колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Геращенко розповів, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

Додамо, що депутатська фракція провладної партії «Слуга народу» попередньо зібрала необхідну кількість підписів народних депутатів для висунення кандидатури Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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