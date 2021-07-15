Голова «Слуги народу» назвав Авакова найкращою кандидатурою на мера Харкова

«Господарські якості в Арсена Борисовича теж є», відзначив Корнієнко

Голова партії «Слуга народу» та перший заступник керівника фракції цієї політсили у Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає Арсена Авакова, якого парламент звільнив з посади міністра внутрішніх справ, найкращою кандидатурою на посаду мера Харкова.

«Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні «Харьков – русский город». Це свідчило би, що там (у Харкові – ред.) українська патріотична влада, там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є», – цитує Корнієнка «Укрінформ».

Водночас Корнієнко не сказав, чи планує партія «Слуга народу» висунути Авакова на посаду мера Харкова.

Як повідомлялося, «слуги» зібрали 226 голосів для призначення Монастирського головою МВС. Прем’єр Шмигаль вже вніс до парламенту кандидатуру на посаду глави МВС.

Ймовірно завтра, 16 липня, у Раді розглядатимуть призначення нового міністра внутрішніх справ.

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.