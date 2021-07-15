«Слуги» зібрали 226 голосів для призначення Монастирського головою МВС

Монастирський може очолити МВС замість Авакова.

Депутатська фракція провладної партії «Слуга народу» попередньо зібрала необхідну кількість підписів народних депутатів для висунення кандидатури Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«О 12:00 відбудеться засідання фракції з приводу кандидатури Монастирського... Я переконана, що є точно більше ніж 226 підписів (у фракції «Слуга народу» - ред.). Я не бачила жодного члена фракції, який би утримався», – сказала Кравчук журналістам.

Водночас, вона пояснила, що, згідно з законодавчою процедурою, фракція «Слуга народу» на правах коаліції має провести засідання, на якому треба зібрати підписи для висунення кандидатури на певну посаду, після чого скерувати необхідні документи прем'єр-міністру, який внесе відповідне подання про призначення до Верховної Ради.

Ймовірно завтра, 16 липня, у Раді розглядатимуть призначення нового міністра внутрішніх справ.

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

Денису Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях «Hillmont Partners», «Global Ties KC», ТОВ «Лігал Консалтинг». У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко. У 2019 році його представили як експерта «Команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи. У 2020 році Монастирського обрали до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за номером 19 у списку. Тепер він є головою комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Згідно з аналітикою руху Чесно, станом на 24 липня 2020 року він був одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив. Монастирський також є членом головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

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