Рада завтра першим питанням розгляне призначення глави МВС

Засіданн Верховної Ради розпочнеться о 10:00 з години запитань до уряду

Верховна Рада завтра, 16 липня, проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України. Це питання буде першим у порядку денному завтрашнього пленарного засідання. Про це повідомляється на сайті ВР.

Завтра народні депутати спочатку проголосують за призначення Дениса Монастирського новим главою МВС, а вже потім почнуть розглядати інші питання порядку денного.

Як повідомляли раніше, «слуги» зібрали 226 голосів для призначення Монастирського головою МВС.

Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро народних обранців.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитися на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.