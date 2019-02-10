У соцмережах оголосили винагороду за відомості про поліцейських, які побили активістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголошена винагорода за відомості коливається від 50 до 500 доларів

Заявляється, що відомості збираються, аби привітати дружин правоохоронців

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві. Відповідний пост розміщений у Facebook.

«500 доларів американських за [цю особу] «я свой, я с розыска». ПІБ, посада, домашній адрес, сім'я. По п'ятдесят за кожного беркутьонка з ППОП Київського, хто там приймав участь. ПІБ, посада, домашній адрес, сім'я», - йдеться у ньому.

«Будем по іншому робить. В лічку. Подяки прилетять в Приват/Монобанк», - додав Синіцин.

Волонтер заявив, що відомості збирає, аби привітати дружин правоохоронців з 8 березня.

«Цікавимося як громадяни. Персональних даних не збираємо. Хочеться привітати дружин правоохоронців з 8 березня. Все в рамках «журналістського розслідування» гг», - наголоси він.

«Репост рішає. 500 баксів, ну або 50 можуть жить у вас в під'їзді. Або їхня теща. Або ви щось чули», - йдеться у дописі.

Зазначимо, журналіст Дмитро Реплянчук звернув увагу, що під час сутички під подільським райвідділком на кількох відео видно, як ймовірний співробітник поліції б'є ногами затриманих. Водночас чоловік кричить спецпризначенцям «я свій».

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.