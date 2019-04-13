У США чоловік підпалив себе біля Білого дому



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Чоловіка госпіталізували

Чоловік підпалив свою жилетку поблизу огорожі Білого дому і був госпіталізований.

Про це повідомляє Reuters.

«Секретна служба США, що забезпечує безпеку президентів країни, повідомила, що отримані чоловіком опіки не несуть загрози для його життя. Агенти Служби загасили вогонь і надали чоловікові першу допомогу», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до Білого дому він під'їхав на електричному інвалідному кріслі і, по всій видимості, знімав інцидент на телефон.

Секретна служба також повідомила, що інцидент не становив загрози для президента Дональда Трампа, хоча напередодні він справді перебував у Білому домі.