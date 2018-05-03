У США обрали бази для розміщення нових стратегічних бомбардувальників

Остаточне рішення щодо баз для бомбардувальників приймуть в 2019 році

Представники ВПС США повідомили про те, що було обрано три бази, на яких планується розміщувати нові стратегічні бомбардувальники В-21 Raider, які мають бути прийняті на озброєння в середині 2020-х років. Про це повідомляє видання Air Force Times. Мова йде про базу Дайс (Техас), базу Еллсворт (Південна Дакота) і базу Вайтмен (Міссурі).



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Остаточне рішення щодо баз для бомбардувальників приймуть в 2019 році

Представники ВПС США повідомили про те, що було обрано три бази, на яких планується розміщувати нові стратегічні бомбардувальники В-21 Raider, які мають бути прийняті на озброєння в середині 2020-х років. Про це повідомляє видання Air Force Times.

Мова йде про базу Дайс (Техас), базу Еллсворт (Південна Дакота) і базу Вайтмен (Міссурі). Остаточне рішення буде прийняте у 2019 році відповідно до екологічних і інших норм.

На всіх базах вже на сьогодні розміщуються різні тими американських стратегічних бомбардувальників, тому за оцінкою Міністра ВПС США Хізер Вілсон робить їх найбільш прийнятними альтернативами.