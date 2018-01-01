У США помер нащадок російських князів Голіцин

Голіцин народився в 1942 році у Белграді

У США на 77-му році життя помер князь Володимир Голіцин. Про це повідомляється на сторінці Російського дворянського зібрання в Америці, президентом якого був князь, у Facebook. Відспівування князя Голіцина відбудеться в понеділок, 26 лютого, в Знам'янському синодальному соборі в Нью-Йорку. У той же день він буде похований на Ново-Дівеєвському



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Володимир Голіцин

Голіцин народився в 1942 році у Белграді

У США на 77-му році життя помер князь Володимир Голіцин. Про це повідомляється на сторінці Російського дворянського зібрання в Америці, президентом якого був князь, у Facebook.



Відспівування князя Голіцина відбудеться в понеділок, 26 лютого, в Знам'янському синодальному соборі в Нью-Йорку. У той же день він буде похований на Ново-Дівеєвському кладовищі.





Батьки Голіцина емігрували з Росії після Жовтневої революції 1917 року, сам він народився в 1942 році у Белграді.



У середині 1950-х років його сім'я перебралася в Нью-Йорк. Володимир Голіцин працював в банківській сфері, в Росії вперше побував у 1990 році.