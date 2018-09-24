У США помер поет Богдан Рубчак



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Богдан Рубчак був одним із творців Нью-Йоркської групи

Останні роки Богдан Рубчак з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерсі)

У США у віці 83 років помер відомий український поет Богдан Рубчак.

Про це написав у Facebook український кінокритик Сергій Тримбач.

«23 вересня помер видатний український поет, професор Іллінойського університету Богдан Рубчак (1935-2018). Помер у нью-джерсійській лікарні. Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що останні роки Рубчак з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерсі).

Раніше повідомлялося, що 1 вересня в Києві помер український політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні з початку 1960-х років, колишній політв'язень Юрій Бадзьо.