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    У США помер поет Богдан Рубчак

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    Богдан Рубчак був&nbsp;одним із творців Нью-Йоркської групи - У США помер поет Богдан Рубчак
    Богдан Рубчак був одним із творців Нью-Йоркської групи

    Останні роки Богдан Рубчак з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерсі)

    У США у віці 83 років помер відомий український поет Богдан Рубчак.

    Про це написав у Facebook український кінокритик Сергій Тримбач.

    «23 вересня помер видатний український поет, професор Іллінойського університету Богдан Рубчак (1935-2018). Помер у нью-джерсійській лікарні. Відійшов один із творців Нью-Йоркської групи, поет особливого мелосу в українській поезії, глибокий знавець літератури, ерудит», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що останні роки Рубчак з дружиною мешкав у Бунтоні (Нью-Джерсі).

    Раніше повідомлялося, що 1 вересня в Києві помер український політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні з початку 1960-х років, колишній політв'язень Юрій Бадзьо.

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