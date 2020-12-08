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    Харківський завод спростував інформацію про виробництво російської вакцини

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    Російська вакцина в Україні не випускатиметься&nbsp; - Харківський завод спростував інформацію про виробництво російської вакцини
    Російська вакцина в Україні не випускатиметься 
    Фото: АР

    Інформація про «виробництво» російської вакцини від Covid-19 в Україні не відповідає дійсності

    Харківський завод не виробляє та ніколи не виробляв російської вакцини проти коронавірусу.

    Про це повідомили в адміністрації АТ «Біолік».

    «Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік» як національний виробник вакцин технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавируса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ «Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини «Супутник V» або будь-яких інших вакцин проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії», - зазначили в адміністрації.

    На заводі підкреслили, що АТ «Біолік» проводить виробничу діяльність «виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації».

    Сьогодні, 8 грудня, у Росії заявили, що в Харкові вже налагоджений випуск готової форми російської вакцини «Супутник V». «Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній - АТ «Біолік». Виробничі потужності «Біолік», на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають усім діючим вимогам стандарту GMP», - йшлося в повідомленні Російського фонду прямих інвестицій. 

    АТ «Біолік» було засноване в 1898 року в Харкові, як те, що виробляє препарати для діагностики, профілактики і лікування інфекційних захворювань різної етіології. Зараз «Біолік» виробляє близько 40 найменувань лікарських засобів. 

    У стадії розробки і реєстрації знаходяться близько 20  найменувань продукції, включаючи лікарські препарати, косметичні засоби  та дієтичні добавки.

    Разом з тим стало відомо, що на Західній Україні люди почали приватно щеплюватися російською вакциною.

    До слова, соціальні мережі сміються з російської вакцини (фото).

    Як повідомлялося раніше, розробники російської вакцини «Спутник V» переконані у її 95% ефективності.

    При цьому у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

    Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

     

    Теги: Харків Росія завод Україна щеплення вакцинація лікарські препарати
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