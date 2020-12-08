Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу

Польська влада зарезервувала і закупила понад 60 мільйон доз вакцин від коронавірусу

Польща у шести різних виробників закупила понад 60 мільйон доз вакцин проти коронавірусу. Планується робота восьми тисяч пунктів з вакцинації, повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook.

«Ми у безпеці – і зараз настав час для великого випробування, тобто, реалізації Національної програми вакцинації від Covid-19», – написав у соцмережі Моравецький.

У вівторок, 8 грудня, на пресконференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський та керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик докладно розповіли про проєкт Національної програми вакцинації проти Covid-19.

Так, з п'ятниці, 11 листопада, в країні починає проводитися онлайн-відбір медичних центрів, які готові вакцинувати громадян. Влада планує створити близько восьми тисяч пунктів, де можна буде безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу.

Також стало відомо, що щеплювати хочуть до 180 тисяч осіб у тиждень. Першими це будуть медики, працівники соціальних служб, громадяни, старші за 60 років, військовослужбовці.

Нагадаємо, що Канада замовила 266 млн доз вакцини від Covid-19.