Вакцина компанії Аstrazeneca показала ефективність 70%

У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала «стійкі імунні реакції» у здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років

Вакцина показала середню ефективність 70% на двох етапах дослідження

Вакцина від коронавірусу, розроблена вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. Про це повідомили у компанії, повідомляє Reuters.

«У понеділок в AstraZeneca заявили, що вакцина проти нового коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, показала середню ефективність 70% у захисті від вірусу на двох етапах дослідження», ─ йдеться у повідомленні.

Інших деталей дослідження не наводиться.

Зазначається, що робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала «стійкі імунні реакції» у здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати яких мають оприлюднити до кінця року.

Раніше генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот повідомив, що вакцина від коронавірусу може бути готова до широкомасштабних щеплень уже цього року.

Її планують продавати за собівартістю протягом періоду пандемії ─ ціна становитиме від $4 до $5.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Як повідомлялося, німецька компанія BioNTech і американська Pfizer подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу BNT162b2 в Управління за санітарним наглядом США (FDA).

Нагадаємо, Moderna оцінила вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусу.

Також у США зареєстрували «коктейль» з антитіл, яким лікували Трампа.