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    У США сталася стрілянина на реп-вечірці: загинула жінка

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    У США сталася стрілянина на реп-вечірці: загинула жінка

    Ще семеро осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями

    У Сполучених Штатах у місті Клівленд (штат Огайо) в результаті стрілянини під час вечірки місцевих реп-музикантів загинула жінка, сім осіб поранені.

    Про це повідомила місцева влада, передає телеканал CBS.

    Конфлікт виник між учасниками заходу в клубі X-Rated, там сталася бійка, яка переросла в перестрілку, потім стрілянина продовжилася на вулиці.

    Поліцейські, які прибули на місце, знайшли за барною стійкою жінку з вогнепальним пораненням у голову, вона була госпіталізована, але пізніше померла в лікарні.

    Всі семеро постраждалих були доставлені в медичні установи з вогнепальними пораненнями.

    У поліції повідомили, що поки жодних арештів у зв'язку зі стріляниною проведено не було.

    США місцева влада жінка
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