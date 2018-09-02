У США сталася стрілянина на реп-вечірці: загинула жінка
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Розсилка
Ще семеро осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями
У Сполучених Штатах у місті Клівленд (штат Огайо) в результаті стрілянини під час вечірки місцевих реп-музикантів загинула жінка, сім осіб поранені.
Про це повідомила місцева влада, передає телеканал CBS.
Конфлікт виник між учасниками заходу в клубі X-Rated, там сталася бійка, яка переросла в перестрілку, потім стрілянина продовжилася на вулиці.
Поліцейські, які прибули на місце, знайшли за барною стійкою жінку з вогнепальним пораненням у голову, вона була госпіталізована, але пізніше померла в лікарні.
Всі семеро постраждалих були доставлені в медичні установи з вогнепальними пораненнями.
У поліції повідомили, що поки жодних арештів у зв'язку зі стріляниною проведено не було.