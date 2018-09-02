У США сталася стрілянина на реп-вечірці: загинула жінка



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Ще семеро осіб госпіталізовано з вогнепальними пораненнями

У Сполучених Штатах у місті Клівленд (штат Огайо) в результаті стрілянини під час вечірки місцевих реп-музикантів загинула жінка, сім осіб поранені.

Про це повідомила місцева влада, передає телеканал CBS.

Конфлікт виник між учасниками заходу в клубі X-Rated, там сталася бійка, яка переросла в перестрілку, потім стрілянина продовжилася на вулиці.

Поліцейські, які прибули на місце, знайшли за барною стійкою жінку з вогнепальним пораненням у голову, вона була госпіталізована, але пізніше померла в лікарні.

Всі семеро постраждалих були доставлені в медичні установи з вогнепальними пораненнями.

У поліції повідомили, що поки жодних арештів у зв'язку зі стріляниною проведено не було.