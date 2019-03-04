У США відреагували на переслідування архієпископа Климента в окупованому Криму



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Архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя Фото: Главком

Штати очікують, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму

Посольство США заявляє, що переслідування архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента в окупованому Криму є неприпустимим.

Про це повідомляється у Twitter посольства США в Україні.

«Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування є неприпустимим. Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму. Крим - це Україна», - заявили дипломати.

Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Архієпископ Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя.

Адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.