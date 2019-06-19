У США вилучили партію кокаїну вартістю $1 мільярд



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Кокаїн був вилучений у морському терміналі в Філадельфії

У США федеральна влада вилучила 16,5 тонни кокаїну на суму понад 1 мільярд доларів на кораблі в Філадельфії.

Про повідомляє Reuters з посиланням на міністерство юстиції.

«Ця кількість кокаїну може вбити мільйони людей», — заявив прокурор з Філадельфії Вільям МакСвейн.

За даними поліції, кокаїн був вилучений у морському терміналі в Філадельфії. Члени екіпажу судна затримані, їм висунуті звинувачення.

Відзначається, що вилучення зазначеної партії наркотиків входить до числа найбільших в історії США.

У 1989 році в Каліфорнії правоохоронці вилучили 21 тонну кокаїну і в тому ж році 14 тонн кокаїну було конфісковано в Техасі. Федеральні чиновники відзначають, що кокаїн залишається одним із найбільш використовуваних незакон