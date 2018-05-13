У США заявили про атаку українських хакерів на сайт виборчкому в Теннессі

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Інцидент стався під час голосування на первинних виборах 1 травня

У США заявили про атаку на сайт місцевого виборчого комітету в ході виборів мера округу Нокс хакерів, вчинений з IP-адреси, зареєстрованої в Україні.

Про це повідомляє Associated Press.

Так, заступник директора з інформаційних технологій округу Нокс Девід Болл повідомив, що інцидент стався під час голосування на первинних виборах 1 травня.

Як повідомляється, мова йде про кібератаку, наслідки якої були посилені «підозріло великим числом іноземних користувачів», що запросили доступ на згаданий вище сайт. Запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько 100 країн, заявив Болл.

«З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного впровадження з української IP-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел», - заявив Девід Болл.

Він повідомив, що кібератака не завдала ніякої шкоди голосуванню і підбиттю підсумків. Сайт не функціонував протягом приблизно однієї години після закриття виборчих дільниць.

Технікам знадобився додатковий час, аби налагодити систему. Виявити джерело атаки допомогла спеціальна програма Sword & Shield.