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    У США заявили про атаку українських хакерів на сайт виборчкому в Теннессі

    • Сьогодні, 07:54
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    Інцидент стався під час голосування на первинних виборах 1 травня

    У США заявили про атаку на сайт місцевого виборчого комітету в ході виборів мера округу Нокс хакерів, вчинений з IP-адреси, зареєстрованої в Україні.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Так, заступник директора з інформаційних технологій округу Нокс Девід Болл повідомив, що інцидент стався під час голосування на первинних виборах 1 травня.

    Як повідомляється, мова йде про кібератаку, наслідки якої були посилені «підозріло великим числом іноземних користувачів», що запросили доступ на згаданий вище сайт. Запити на доступ на сайт 1 травня надходили від користувачів із близько 100 країн, заявив Болл. 

    «З огляду на побічні докази, особливо фактор одночасності зловмисного впровадження з української IP-адреси, я вважаю розумним принаймні припустити, що за подією стояв чийсь злий умисел», - заявив Девід Болл.

    Він повідомив, що кібератака не завдала ніякої шкоди голосуванню і підбиттю підсумків. Сайт не функціонував протягом приблизно однієї години після закриття виборчих дільниць.

    Технікам знадобився додатковий час, аби налагодити систему. Виявити джерело атаки допомогла спеціальна програма Sword & Shield.

    США вибори кібератака
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