Власник «Токіо Стар» розповів про стан готелю перед пожежею



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Власник готелю «Токіо Стар» Водим Чорний заявляє, що готовий понести відповідальність за те, що трапилося Фото: Таймер

Готель мав протипожежну систему - ДСНС

Бізнесмен Вадим Чорний, якому належить згорілий готель «Токіо Стар», повідомив, що сигналізація в готелі була справною, передає одеське видання «Думская».



«Вона спрацювала і пищить досі. Спринклери спрацювали. З'ясовують, чи пройшов сигнал на пульт, який підключений. Система постійно перевіряється і оплачується щомісяця. Персонал продублював виклик дзвінком. Пожежний резервуар був повний. Гідранти в порядку. Сяючі покажчики виходу працювали. Персонал організовано вивів гостей - крім тих, хто не відповідав ні на дикий стукіт у двері, ні на сигналізацію. Відбулася величезна трагедія в людських життях », - зазначив Чорний. Він додав, що готовий нести повну відповідальність за те, що трапилося, якщо буде встановлено її.



У Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) підтверджують слова бізнесмена - готель мав протипожежну систему, в номерах і коридорах були теплові датчики. У той же час, в 2019 році в «Токіо Стар» повинна була бути планова перевірка, але власник вніс зміни в документи, і працівники ДСНС не змогли провести перевірку.



Зараз слідство перевіряє три версії причин пожежі в готелі «Токіо Стар» - підпал для приховування слідів вбивства, необережне поводження з вогнем відвідувачами і коротке замикання в електрощитової.

Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед yb[ шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. «Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості…», – написав у Facebook Зеленський. Сам Чорний заявив, що готовий нести персональну відповідальність за трагедію, якщо його провина буде доведена.

За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 белорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.