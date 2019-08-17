Президент Володимир Зеленський назвав відповідального у пожежі «Токіо Стар»



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Президент Володимир Зеленський назвав винного у пожежі в одеському готелі Фото: Facebook Володимира Зеленського

Глава держави пообіцяв простежити, аби всі винні отримали належна покарання

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, що сталася у ніч на 17 серпня в одеському готелі «Токіо Стар». Про це глава держави написав у Facebook.

«…Уночі ми втратили вісім людських життів… І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості…», – написав Зеленський.

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, подякував рятувальникам, поліції і одеситу, який прихистив урятованих постояльців цього готелю.

Між тим, бізнесмен Вадим Чорний, якому належить згорілий готель «Токіо Стар», прокоментував те, що трапилося. «Відбулася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу », - зазначив Чорний, передає «Радіо Свобода».