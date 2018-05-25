У столиці в день фіналу Ліги чемпіонів дещо похолодає
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В Україні в суботу подекуди пройдуть дощі
26 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +19...+26 градусів, у Закарпаття +24...+29 градусів.
У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +18...+24 градуси.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+25 градусів.
На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+24 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +20...+26 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +20...+25 градусів.
25 травня на 9:00 температура води становила в Чорному й Азовському морях +19...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.