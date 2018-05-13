У Страсбурзі затримали приятеля чоловіка, який вчинив напад у Парижі

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Поліція затримала батьків і друзів нападника

У східно-французькому місті Страсбург затримали приятеля Хамзата Азімова – 20-літнього чоловіка, який вчинив напад із ножем у Парижі напередодні пізно ввечері. Затриманого чоловіка допитає поліція. Також поліція затримала батьків нападника.

Азімов, уродженець Чеченської республіки Росії, отримав разом із своєю матір’ю французьке громадянство у 2010 році. Він виріс у Страсбурзі, де, за словами джерела AFP, мешкає багато біженців із Чечні, які шукали притулку після подій у 90-х роках на території їхньої республіки.

Співрозмовник AFP також повідомив, що Азімов був включений до двох основних списків потенційних терористів, створених французькими правоохоронними органами. Як пояснив Бенжамен Ґріво – представник уряду Франції – Азімов перебував у цьому списку з 2016 року як особа «зі схильністю до радикальних дій».

Те, що він дійсно народився в Чечні, підтвердив і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Він покладає «відповідальність за те, що Азімов став на шлях тероризму», на французьку владу.

Поліція у Парижі застрелила Хамзата Азімова після того, як він увечері 12 травня напав із ножем на перехожих у центральній частині французької столиці, вбивши 29-річного чоловіка і поранивши ще чотири особи.