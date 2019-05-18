Доба на Донбасі: бойовики гатили з артилерії, одного військового поранено



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Бойовики на Донбасі

Вчора окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

У п’ятницю, 17 травня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Павлопіль;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Новотроїцьке;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм – в районі селища міського типу Новгородське;

з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Кримське.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.