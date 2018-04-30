У суботу на Донбасі загинув військовий з Хмельниччини

У зведенні штабу АТО за суботу про загиблих не повідомлялося

В Суботу, 28 квітня, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоайдар Луганської області загинув український військовослужбовець Костянтин Паршенко. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич. «На жаль, знову отримали болісну новину – місто втратило ще одного свого



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У зведенні штабу АТО за суботу про загиблих не повідомлялося

В Суботу, 28 квітня, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоайдар Луганської області загинув український військовослужбовець Костянтин Паршенко.

Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич.

«На жаль, знову отримали болісну новину – місто втратило ще одного свого Героя. В Новоайдарі на Луганщині загинув боєць 11 понтонно-мостового батальйону 48-ї інженерної бригади, кам'янчанин Костянтин Паршенко, родом із села Рудківці Новоушицького району. Йому було 25», – повідомив він.

Обставин загибелі військового мер не уточнив.

До слова, у зведенні за суботу штаб АТО повідомляв, що внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань четверо українських воїнів дістали поранення, ще троє зазнали бойових травм.

Усі вони були госпіталізовані, стан двох оцінювався як середньої тяжкості, п'яти - як задовільний. Про загиблих не повідомлялося. Загалом цього дня бойовики 61 раз обстріляли українські позиції.