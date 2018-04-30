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    У суботу на Донбасі загинув військовий з Хмельниччини

    У зведенні штабу АТО за суботу про загиблих не повідомлялося
    В Суботу, 28 квітня, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоайдар Луганської області загинув український військовослужбовець Костянтин Паршенко. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич. «На жаль, знову отримали болісну новину – місто втратило ще одного свого
    • Сьогодні, 02:52
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    У зведенні штабу АТО за суботу про загиблих не повідомлялося

    В Суботу, 28 квітня, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоайдар Луганської області загинув український військовослужбовець Костянтин Паршенко.

    Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Хмельницької області Михайло Сімашкевич.

    «На жаль, знову отримали болісну новину – місто втратило ще одного свого Героя. В Новоайдарі на Луганщині загинув боєць 11 понтонно-мостового батальйону 48-ї інженерної бригади, кам'янчанин Костянтин Паршенко, родом із села Рудківці Новоушицького району. Йому було 25», – повідомив він.

    Обставин загибелі військового мер не уточнив.

    До слова, у зведенні за суботу штаб АТО повідомляв, що внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань четверо українських воїнів дістали поранення, ще троє зазнали бойових травм.

    Усі вони були госпіталізовані, стан двох оцінювався як середньої тяжкості, п'яти - як задовільний. Про загиблих не повідомлялося. Загалом цього дня бойовики 61 раз обстріляли українські позиції.

    Хмельниччина АТО бойовики на Донбасі Донбас Донеччина мер
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