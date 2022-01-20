У Києві 21 січня очікується значне погіршення погоди

Пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині

Киянам радять уникати перебування поблизу великих дерев та щитів

У Києві 21 січня синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов. Зокрема на дорогах очікується ожеледиця і ураганний вітер. Про це повідомляє Украгідрометцентр.

Повідомляється, що вдень 21 січня пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, це I рівень небезпеки.

У прессцентрі Київської міської ради порадили киянам дотримуватися базових правил безпеки під час негоди.

«Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру: усі вікна будинків щільно закрити, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також до списку додали окремі поради для водіїв та пішоходів.

Поради водіям:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

неспішна хода з трохи розслабленими й зігнутими в колінах ногами, треба ступати на всю підошву;

не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Треба розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробувати швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

бути уважними й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

врахувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

«Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора» – наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.