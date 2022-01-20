  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві 21 січня очікується значне погіршення погоди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - У Києві 21 січня очікується значне погіршення погоди
    Пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині
    фото: glavcom.ua

    Киянам радять уникати перебування поблизу великих дерев та щитів

    У Києві 21 січня синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов. Зокрема на дорогах очікується ожеледиця і ураганний вітер. Про це повідомляє Украгідрометцентр.

    Повідомляється, що вдень 21 січня пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, це I рівень небезпеки.

    У прессцентрі Київської міської ради порадили киянам дотримуватися базових правил безпеки під час негоди.

    «Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру: усі вікна будинків щільно закрити, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Також до списку додали окремі поради для водіїв та пішоходів.

    Поради водіям:

    • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які в несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
    • не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • неспішна хода з трохи розслабленими й зігнутими в колінах ногами, треба ступати на всю підошву;
    • не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Треба розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробувати швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • бути уважними й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • врахувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    «Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора» – наголосили в пресслужбі.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди Київ снігопад вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві 21 січня очікується значне погіршення погоди