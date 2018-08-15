У Судані перекинувся човен: потонули 22 дитини



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Човен затонув у районі Бухейра

Серед причин аварії називають несправність мотора човна, а також несприятливі погодні умови

На річці Ніл на півночі Судану затонув човен із школярами, в якому знаходилися більше 40 осіб. Про це повідомляє Анадолу в середу, 15 серпня.

Човен затонув в районі Бухейра провінції Ніл. Внаслідок аварії загинули 22 школярі та жінка.

Серед причин інциденту називають несправність мотора човна, а також несприятливі погодні умови. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Відзначається, що зараз на території Судану йдуть проливні дощі. Напередодні через негоду було скасовано заняття в школах.