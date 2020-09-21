У світі через пандемію зросла кількість розлучень і продажі вживаних обручок



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Число пар, які подали на розлучення в період з березня по червень 2020 року, зросла на 34 відсотки

Ювелірна компанія RealReal спостерігала зростання попиту і пропозиції на кільця з діамантами в останні місяці

Через пандемію коронавірусу зросла кількість розлучень і піднявся попит на перепродаж обручок. Про це повідомляє Business Insider.

Причиною експерти назвали наступне: подружжя змушене проводити більше часу разом через карантин, що негативно позначається на їхніх взаєминах. Згідно з аналізом, проведеним компанією Legal Templates, число пар, які подали на розлучення в період з березня по червень 2020 року, зросла на 34 відсотки в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Попри економічний спад в умовах коронавірусу, попит і пропозиція на подібний аксесуар на сайтах перепродажу предметів розкоші, таких як RealReal і Worthy, постійно зростають.

«В той час, як ми спостерігаємо приплив людей, що купують обручки, ми також бачимо, що все більше людей їх продають», – сказав директор відділу елітних годинників і ювелірних виробів бренду RealReal Тріш Стівенс.

Згідно з даними, які також надала компанія RealReal, постачання обручок виросли на 47 відсотків в травні та червні в порівнянні з попередніми двома місяцями, оскільки пандемія створила справжні випробування для подружніх пар.

Директор з прибутків компанії Worthy Стівен Шнайдер додав, що його організація, як і RealReal, також спостерігала зростання попиту і пропозиції на кільця з діамантами в останні місяці.

Раніше у вересні письменники королівської біографії розкрили подробиці того, як ювеліри перетопити обручку Меган Маркл. У листопаді 2017 принц зробив пропозицію Маркл і підніс їй золоте кільце з двома діамантами, один з яких раніше належав його матері принцесі Діані. Однак під час першої річниці весілля пари дизайн прикраси був змінений за ініціативою принца.