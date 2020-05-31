Дружина заарештованого у Міннеаполісі поліцейського подала на розлучення



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Келлі і Дерек Шовін розлучаються

Дружина експоліцейського просить забезпечити їй та її родичам безпеку на час заворушень

Дружина американського поліцейського Дерека Шовіна, ймовірно через дії якого під час затримання загинув Джордж Флойд, що призвело до масових протестів по всій країні, подала на розлучення.

Про це в суботу, 30 травня, з посиланням на адвоката жінки повідомило відділення телеканалу СBS в штаті Міннесота.

«Вона (Келлі Шовін) пригнічена смертю містера Флойда і співчуває його сім'ї, близьким і всім, хто сумує сьогодні в зв'язку з цією трагедією. Вона подала заяву на розірвання шлюбу з Дереком Шовіним», – заявив адвокат.

Дружина експоліцейського також просить забезпечити їй та її родичам безпеку на час заворушень, що почалися в штаті через інцидент із затриманням.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими результатами офіційного розтину загиблого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, він помер немає від удушення, а від ішемії, гіпертонії і інтоксикації.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією. Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців..