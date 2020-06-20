Анджеліна Джолі розповіла про причину розлучення з Бредом Піттом



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Бред Пітт і Анджеліна Джолі Фото: imago stock & people / Globallookpress.com

Джолі зважилася на розлучення заради благополуччя своїх дітей

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в інтерв'ю журналу Vogue розповіла про причину розлучення з Бредом Піттом. Про це повідомляє freenews.live.

За словами Джолі, вона зважилася на такий крок заради благополуччя своїх дітей. Актриса назвала це рішення правильним. «Деякі люди скористалися моїм мовчанням, і діти прочитали брехню про себе в засобах масової інформації, але я нагадую їм, що вони знають власну правду і думають своєю головою», - сказала Джолі. Вона також додала, що її діти - «дуже сміливі і сильні молоді люди».

Бред Пітт і Анджеліна Джолі одружилися в 2014 році. У пари шестеро дітей, з них троє прийомних. Через два роки Джолі подала документи на розлучення. Вона вирішила піти на це через незгоду з виховними методами Пітта. Повідомлялося, що приводом для розлучення стала сварка в приватному літаку, під час якої п'яний актор ударив старшого сина Меддокса, проте ця інформація не підтвердилася. Пара завершила шлюборозлучний процес в квітні 2019 року.

Наприкінці травня цього року з’явилася інформація про те, що Анджеліна Джолі поновила стосунки з Бредом Піттом заради 14-річної дочки. Новим приводом для колишніх коханих згадати колишню теплоту один до одного стало 14-річчя їхньої дочки Шайло. Довга запекла битва, яка почалася після розлучення знаменитостей, підійшла до кінця. Анджеліна і Бред намагаються залишити в минулому все погане і почати з чистого аркуша. Вони зрозуміли, що заради щастя дітей готові шанобливо ставитися, допомагати і довіряти один одному.