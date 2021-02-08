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    У світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн

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    <span>У першу трійку за числом заражених входять США, Індія та Бразилія</span> - У світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн
    У першу трійку за числом заражених входять США, Індія та Бразилія
    Фото з відкритих джерел

    Від пов'язаних з коронавірусом захворювань у всьому світі померли понад 2 млн 314 тисяч осіб

    Від початку пандемії коронавірусу кількість тих, що заразилися, досягла 106 040 016 осіб.

    Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

    За його інформацією, від пов'язаних із Covid-19 захворювань у всьому світі померли 2 млн 314 тис. 558 осіб.

    Понад 5 млн інфікованих виявлено в США, Індії, Бразилії. А понад тримільйонний рубіж переступили Велика Британія, Росія, Франція. Також до них наближається Іспанія.

    100 тисяч і більше смертей зафіксовано в США, Бразилії, Мексиці, Індії та Великій Британії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1244849
    • Одужали
      1073046
    • Хворіють
      148206
    • Померли
      23597

    За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 2141 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник. При цьому левова частка підтверджених випадків хвороби зареєстрована у Івано-Франківській  області – 398. 

    Також вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на коронавірусДослідники описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року. Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.

    Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.

    Як повідомлялося, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?
    Теги: США Індія Велика Британія Бразилія хвороби імунітет коронавірус
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