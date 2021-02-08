У світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн
Від пов'язаних з коронавірусом захворювань у всьому світі померли понад 2 млн 314 тисяч осіб
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.
За його інформацією, від пов'язаних із Covid-19 захворювань у всьому світі померли 2 млн 314 тис. 558 осіб.
Понад 5 млн інфікованих виявлено в США, Індії, Бразилії. А понад тримільйонний рубіж переступили Велика Британія, Росія, Франція. Також до них наближається Іспанія.
100 тисяч і більше смертей зафіксовано в США, Бразилії, Мексиці, Індії та Великій Британії.
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Всього1244849
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Одужали1073046
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Хворіють148206
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Померли23597
За минулу добу, 7 лютого, в Україні зафіксовано 2141 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник. При цьому левова частка підтверджених випадків хвороби зареєстрована у Івано-Франківській області – 398.
Також вчені пояснили, чому можна повторно заразитися на коронавірус. Дослідники описали випадок із 40-річним чоловіком, який був госпіталізований з легкою формою коронавірусної хвороби через 4 місяці після першого нападу важкої хвороби у квітні 2020 року. Автори дослідження вважають, що легші симптоми вдруге можуть бути викликані залишковим імунітетом від першої важкої інфекції.
Водночас вчені визнають, що потрібні більш ретельні дослідження і спостереження для підтвердження гіпотези, що зниження імунітету або відсутність антитіл після першого епізоду інфекції SARS-CoV-2 може сприяти повторному інфікуванню.
Як повідомлялося, інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус.