Білл Гейтс назвав головні загрози для людства після пандемії Covid-19

Американський мільярдер попередив світ про проблему, рівень смертності через яку буде навіть більший, ніж під час пандемії коронавірусу

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав дві головні загрози для людства після пандемії коронавірусу.

Гейтс розповів в інтерв'ю Veritasium, що людство не підготовлене до такого виклику, як зміна клімату. Він зазначив, що щороку рівень смертності через це буде «навіть більший», ніж під час пандемії коронавірусу.

«Щорічно кількість жертв цієї проблеми може бути вищою, ніж та, з якою ми маємо справу зараз під час пандемії», – підкреслив бізнесмен.

Другою загрозою підприємець назвав біотероризм. За його словами, ті, хто хочуть нашкодити людям, можуть створити вірус, тому ймовірність зіткнутися з цією проблемою вища в порівнянні з природними епідеміями.

Гейтс додав, що мова може йти про респіраторний вірус. Людина, яка заразилася ним, може до пори до часу не знати про це, але при цьому буде заражати інших в громадських місцях.

Раніше Білл Гейтс передрік світу пандемію в десятки разів гірше за Covid-19.

До слова, у грудні 2020 року Фонд Білла Гейтса пожертвує $250 млн на боротьбу з Covid-19. Він є захисником глобально скоординованої реакції на пандемію ще з перших днів кризи.

Теорія про «чіпізацію», згідно з якою засновник Microsoft нібито штучно створив коронавірус та хоче підкорити собі все людство шляхом вакцинації, дезінформувала значну частину світового населення. Через що серйозно вплинула на зниження рівня довіри до вакцинації. Лише в США у цю теорію змови повірила майже третина громадян Майже третина опитаних американців вірять у чіпування за допомогою вакцини проти ковіду.

До слова, деякі російські ЗМІ писали, що організація Білла Гейтса нібито вже почала чіпувати людей в Україні. І так, більшість фейкових нових про вакцинацію витікали саме з Росії.

Раніше повідомлялося, що Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

Нагадаємо, що Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19.