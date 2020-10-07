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    У світі на сьогодні коронавірусом заразилися понад 36 млн людей

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США , Індія, Бразилія, Росія - У світі на сьогодні коронавірусом заразилися понад 36 млн людей
    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США , Індія, Бразилія, Росія

    Загалом від початку пандемії одужало 27149068 людей, а кількість померлих зросла до 1 054604 осіб

    У світі станом на ранок середи, 7 жовтня, коронавірусом інфікувалися 36044751 людина. Про це йдеться на сайті Worldometer.

    Загалом від початку пандемії одужало 27149068 людей, а кількість померлих зросла до 1 054604 осіб.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 497 847), Індія (6 685 082), Бразилія (4 927 235), Росія (1 231 277), а також Колумбія, Перу та Іспанія.

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (210 812), Бразилії (146 675), Індії (103 569), Мексиці (82 348), Великій Британії (42 535) та Італії (36 030).

    Нагадаємо, що в Україні за 5 жовтня коронавірус зафіксували у 4348  людей. Станом на 6 жовтня в Україні всього 234584 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4520 летальних, 103401 пацієнт одужав. За добу одужало 2149 пацієнтів. 

    США Іспанія Індія Бразилія Колумбія хвороби вірус коронавірус
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