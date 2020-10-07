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    Здоров'я

    На окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей – ООН

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    На окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей - На окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей – ООН
    На окупованому Донбасі від Covid-19 померли 265 людей

    В ООН підкреслюють, що з настанням холодів ситуація на Донбасі погіршиться

    Через поширення Covid-19 ситуація на окупованих територіях Донецької та Луганської областях буде погіршуватися.

    Про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

    «За останніми даними, на непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 випадків зараження коронавірусом, 265 осіб померли«, – йдеться в повідомленні.

    У УКГП підкреслюють, що з настанням холодів ситуація на Донбасі погіршиться.

    «Зараз там госпіталізують вже близько 700 чоловік в день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим, і система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених», – заявляють в ООН.

    Зазначається, що гуманітарні організації доставляють жителям сходу України воду, продовольство, одяг, ковдри, а також надають медичну та психологічну допомогу.

    Проте в УКГП ООН також повідомляють, що станом на початок жовтня донори виділили лише 36% суми, необхідної для надання гуманітарної допомоги жителям сходу України.

    бойовики на Донбасі ООН коронавірус
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