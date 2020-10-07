Латвія вводить електронну анкету для тих, хто в'їжджає до країни



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Латвія вводить електронну анкету для тих, хто в'їжджає до країни Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Електронну анкету необхідно заповнювати з 12 жовтня

З 12 жовтня Латвія вводить електронну анкету, яку в обов'язковому порядку необхідно буде заповнити при в'їзді на територію країни.

Про це повідомляє Delfi.

«З 12 жовтня при в'їзді на територію Латвії в обов'язковому порядку треба буде заповнити анкету в електронному вигляді. Такий порядок закріплений у правилах Кабінету міністрів», - йдеться в повідомленні.

Електронна анкета буде доступна з будь-якого гаджета, заповнити її треба буде на спеціальній платформі, яку запустять з 12 жовтня.

Після заповнення електронного бланка особа, що в'їжджає до країни, отримає спеціальний QR-код, який треба буде показати прикордонникам.

Інакше в'їхати до Латвії буде неможливо.

Електронну анкету можна буде заповнити не раніше ніж за 48 годин до запланованого перетину кордону. Інформація, зазначена в цій анкеті, автоматично буде передана Державній поліції, Державній прикордонній службі, Центру профілактики та контролю захворювань.

Нагадаємо, з 7 жовтня Латвія ввела обов'язковий масковий режим в громадському транспорті.

Запобіжний про обов'язкове носіння масок буде діяти місяць, до 6 листопада. Якщо в результаті використання масок поширення Cоvid-19 стабілізується або знижується, то правило можна буде скасувати. Якщо ж число заражених продовжить рости, то влада буде вирішувати про додаткові карантинних обмежень.