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    У світі

    У світі зареєстровано першу смерть від Covid-19 при повторному зараженні

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    Коронавірус у померлої вдруге проявився через два місяці після негативного тесту - У світі зареєстровано першу смерть від Covid-19 при повторному зараженні
    Коронавірус у померлої вдруге проявився через два місяці після негативного тесту

    Померла – 89-річна жінка, у якої раніше було діагностовано онкологічне захворювання

    У Нідерландах зареєстрована перша в світі смерть після повторного зараження коронавірусом.

    Як повідомляє інформаційне агентство BNO News, йдеться про 89-річну жінку, у якої раніше було діагностовано онкологічне захворювання.

    «У липні пацієнтка була доставлена в лікарню і здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат. Через п'ять днів після того, як симптоми інфекції зникли, вона була виписана. Однак уже через два місяці жінка знову була доставлена в лікарню з високою температурою і кашлем і знову здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат», – зазначає агентство.

    Вже на восьмий день її стан погіршився, а через два тижні після цього вона померла.

    За словами журналістів видання, в останній місяць число щодня виявлених випадків зараження коронавірусом в Нідерландах – зростає. У понеділок тест на коронавірус виявився позитивним у 6 854 осіб, що майже на 500 хворих більше, ніж днем раніше.

    Через постійне зростання кількості інфікованих, тиждень тому в країні був введена низка обмежувальних заходів, які, як очікується, у вівторок будуть посилені.

    Перший випадок зараження коронавірусом в Нідерландах був виявлений 27 лютого. До теперішнього моменту коронавірусом заразилися понад 181 тис. осіб. Понад 6,5 тис. інфікованих померли.

    Раніше лікар розповів, хто може повторно підхопити Covid-19.

    До слова, щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі. 

    Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

    Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців захворіла на Covid-19.

    Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.

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