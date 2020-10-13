У світі зареєстровано першу смерть від Covid-19 при повторному зараженні
Померла – 89-річна жінка, у якої раніше було діагностовано онкологічне захворювання
У Нідерландах зареєстрована перша в світі смерть після повторного зараження коронавірусом.
Як повідомляє інформаційне агентство BNO News, йдеться про 89-річну жінку, у якої раніше було діагностовано онкологічне захворювання.
«У липні пацієнтка була доставлена в лікарню і здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат. Через п'ять днів після того, як симптоми інфекції зникли, вона була виписана. Однак уже через два місяці жінка знову була доставлена в лікарню з високою температурою і кашлем і знову здала тест на коронавірус, який дав позитивний результат», – зазначає агентство.
Вже на восьмий день її стан погіршився, а через два тижні після цього вона померла.
За словами журналістів видання, в останній місяць число щодня виявлених випадків зараження коронавірусом в Нідерландах – зростає. У понеділок тест на коронавірус виявився позитивним у 6 854 осіб, що майже на 500 хворих більше, ніж днем раніше.
Через постійне зростання кількості інфікованих, тиждень тому в країні був введена низка обмежувальних заходів, які, як очікується, у вівторок будуть посилені.
Перший випадок зараження коронавірусом в Нідерландах був виявлений 27 лютого. До теперішнього моменту коронавірусом заразилися понад 181 тис. осіб. Понад 6,5 тис. інфікованих померли.
Раніше лікар розповів, хто може повторно підхопити Covid-19.
До слова, щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі.
Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.
Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців захворіла на Covid-19.
Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.