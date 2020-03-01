У Таджикистані завершилися парламентські вибори



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У Таджикистані завершилися парламентські вибори

Явка перевищила 75% і склала близько 3,7 мільйонів чоловік

У Таджикистані в неділю, 1 березня, пройшли парламентські вибори.

Про це повідомляє DW.

За словами глави Центральної виборчої комісії Бахтієра Худоерзоди, вибори визнані такими, що відбулися о 15:00 по Україні.

Явка перевищила 75% при необхідному мінімумі в 50% і склала близько 3,7 мільйонів чоловік.

Співробітники виборчкомів приступили до підрахунку голосів, попередні результати оголосять 2 березня. Остаточні підсумки виборів стануть відомі не пізніше ніж через два тижні.

Вибори в нижню палату парламен Таджикистану - Меджліс намояндагон - проводяться раз в п'ять років.

За 63 місця боролися 241 осіб: 65 кандидатів від семи партій за партійними списками і 176 кандидатів в одномандатних округах. Скарг та повідомлень про порушення в комісію не надходило.