У Таїланді магазини відмовилися від пластикових пакетів



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Таїланд щороку використовував близько 45 мільярдів целофанових пакетів

З 1 січня майже 25 тисяч магазинів Таїланду, в тому числі супермаркети, перестали видавати покупцям одноразові пластикові пакети.

Про це повідомляє NHK.

«Великі магазини роздрібної торгівлі в Таїланді перестали видавати покупцям целофанові пакети, що є частиною урядової програми зменшення пластикового сміття», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, починаючи з 1 січня, припинили видавати покупцям одноразові целофанові пакети близько 25 тисяч магазинів Таїланду, включно із супермаркетами.

За даними NHK, Таїланд щороку використовує близько 45 мільярдів целофанових пакетів. Уряд країни звернувся до громадян із закликом припинити користуватися ними.