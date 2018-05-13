У Тбілісі на протестах під парламентом сталися сутички
- Сьогодні, 22:14
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Навколо учасників протестів — два кордони поліції
У Тбілісі під будівлею парламенту на масових протестах після спецоперацій у нічних клубах сталися сутички. Правоохоронці стягнули на місце мітингів водомети, а також викликали спецназ.
Про це повідомляє місцевий телеканал Rustavi-2.
Правоохоронні органи закликали місцевих до мирних протестів та вгамували агресивно налаштованих. Навколо учасників протестів — два кордони поліції.
За кордонами поліції перебувають ультраправі організації та учасники контракції, які періодично намагаються прорватися крізь кордон правоохоронців та ініціювати сутички.
На проспекті Руставелі, де і розташований парламент, зібралися прибічники руху «Білий шум» та інші мітингувальники, які почали протестувати після спецоперацій у двох найбільших нічних клубах міста — Bassiani та Cafe Gallery.
Протестувальники вимагають відставки прем’єра країни Георгія Квірікашвілі, глави Міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарії, а також реформи наркополітики, яку, зокрема у «Білому шумі», вважають репресивною.