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    У Тбілісі на протестах під парламентом сталися сутички

    • Сьогодні, 22:14
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    Навколо учасників протестів — два кордони поліції

    У Тбілісі під будівлею парламенту на масових протестах після спецоперацій у нічних клубах сталися сутички. Правоохоронці стягнули на місце мітингів водомети, а також викликали спецназ.

    Про це повідомляє місцевий телеканал Rustavi-2.

    Правоохоронні органи закликали місцевих до мирних протестів та вгамували агресивно налаштованих. Навколо учасників протестів — два кордони поліції. 

    За кордонами поліції перебувають ультраправі організації та учасники контракції, які періодично намагаються прорватися крізь кордон правоохоронців та ініціювати сутички.

    На проспекті Руставелі, де і розташований парламент, зібралися прибічники руху «Білий шум» та інші мітингувальники, які почали протестувати після спецоперацій у двох найбільших нічних клубах міста — Bassiani та Cafe Gallery.

    Протестувальники вимагають відставки прем’єра країни Георгія Квірікашвілі, глави Міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарії, а також реформи наркополітики, яку, зокрема у «Білому шумі», вважають репресивною.

    Грузія протест
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