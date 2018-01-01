У Тбілісі пожежа охопила торговий центр

За попередніми даними, вогонь охопив площу більш ніж в 2 тисячі кв. м.

Пожежа могла виникнути в одному з магазинів торгового центру, після чого дуже швидко поширитися на інші об'єкти. У гасінні сильної пожежі, що виникла в Тбілісі в ніч проти вівторока на території торгового центру «Тергіт-1», задіяно вже до 40 пожежних розрахунків, повідомляють грузинські телеканали з посиланням на Агентство з



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За попередніми даними, вогонь охопив площу більш ніж в 2 тисячі кв. м.

Пожежа могла виникнути в одному з магазинів торгового центру, після чого дуже швидко поширитися на інші об'єкти.

У гасінні сильної пожежі, що виникла в Тбілісі в ніч проти вівторока на території торгового центру «Тергіт-1», задіяно вже до 40 пожежних розрахунків, повідомляють грузинські телеканали з посиланням на Агентство з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії.

За попередніми даними, вогонь охопив площу більш ніж в 2 тисячі кв. м. Пожежу поки не вдалося локалізувати.

Прибулі на місце власники магазинів виключають, що пожежа могла виникнути через несправну електропроводку, оскільки її повністю змінили кілька місяців тому, після того, як в минулому році згорів знаходиться по сусідству великий торговий комплекс «Дитячий світ».

Імовірно, пожежа могла виникнути в одному з магазинів торгового центру, після чого дуже швидко поширився на інші об'єкти.

Точної інформації про причини займання поки що немає. Поліція не пропускає до місця пожежі власників магазинів і складів, які намагаються перевірити збереження своїх товарів.